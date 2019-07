Boris Johnson s'estrena com a 'premier' britànic prometent un Brexit efectiu el 31 d'octubre

El líder conservador Boris Johnson es converteix en el nou primer ministre del Regne Unit succeint en el càrrec a Theresa May. En el seu primer discurs a Downing Street, l'exalcalde de Londres ha promès que els britànics abandonaran la Unió Europea el 31 d'octubre. "Confio que ho farem en 99 dies", ha dit. Johnson vol pactar un nou acord del Brexit amb el bloc europeu "sense un pla de contingència antidemocràtic", en relació a la solució provisional per a la frontera irlandesa rebutjada fins ara per una majoria del parlament. Tot i això, ha assegurat que s'acceleraran els preparatius per "la remota possibilitat" que Brussel·les es negui a negociar més i que es vegin "forçats a marxar" sense un pacte.

"Aquells que van apostar contra Gran Bretanya perdran perquè restaurarem la confiança en la nostra democràcia", ha defensat Johnson, fent un al·legat en favor de la decisió "fonamental" dels britànics en el referèndum del Brexit.