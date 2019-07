Calvo i Echenique es reuneixen per intentar tancar un acord per investir Sánchez

La vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Carmen Calvo, i el diputat d'Unides Podem al Congrés Pablo Echenique ja estan reunits per intentar arribar a un acord que permeti desencallar la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president.

Després que ahir dimarts Sánchez no obtingués els vots necessaris per ser investit i que Unides Podem s'abstingués, els dirigents socialista i el lila van acordar trobar-se aquest dimecres per seguir negociant, una situació que s'està produint aquest migdia, segons ha pogut saber l'ACN. El PSOE tenia previst de celebrar un Comitè Federal aquest matí per abordar també la investidura, però han aplaçat la trobada fins demà dijous en espera del que s'acabi pactant amb Unides Podem.