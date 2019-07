Iceta estén la mà al Govern per aprovar els pressupostos del 2020 abans que acabi l'octubre

El president del grup parlamentari del PSC, Miquel Iceta, ha ofert al Govern el seu suport per aprovar els pressupostos del 2020 i ha reclamat una proposta ferma durant la propera tardor. En el marc del debat al Parlament sobre la 'Catalunya real' celebrat aquest dimecres, Iceta ha destacat que les "prioritats" dels socialistes i l'executiu de Torra són coincidents, però ha demanat reflectir-les als comptes públics. "Ara la prova de si ens posem d'acord serà veure si som capaços d'aprovar uns pressupostos que atenguin aquestes necessitats", ha apuntat Iceta, que ha marcat el mes d'octubre com a data per enfilar un acord, juntament amb una proposta de mesures fiscals. "Si vostès volen, estem disposats a parlar-ne", ha conclòs.

Durant la rèplica a l'extens discurs del president Quim Torra, Iceta ha subratllat "el diàleg, la negociació i el pacte" com a "l'únic camí" per assolir majories àmplies al Parlament. "Com més profunda i radical es vulgui la reforma, més cal una majoria àmplia", ha remarcat.

El cap de files del grup socialista ha defensat tres objectius per afrontar els problemes de la 'Catalunya real', en relació al monogràfic parlamentari d'aquest dimecres, i ha assenyalat la necessitat de refer el consens social, d'impulsar el progrés econòmic i d'enfortir la cohesió de la ciutadania.

En aquest sentit, ha destacat sis "prioritats de país", centrades en el desenvolupament pròsper i just, l'educació pública, la sanitat pública, la lluita contra les desigualtats, el combat contra els desequilibris territorials i l'aposta per polítiques que frenin el canvi climàtic.

Iceta ha destacat que aquestes prioritats coincideixen amb les que Torra ha desgranat al seu discurs previ, però ha defensat que cal plasmar-les als pressupostos de l'any vinent. Per aquest motiu, ha estès explícitament la mà al Govern per arribar a una entesa, juntament amb una proposta de mesures fiscals. Dos documents que ha reclamat conèixer abans que acabi l'octubre.

Tot i aquest to conciliador, prèviament Iceta ha instat Torra a "allunyar-se de les derives unilaterals i il—legals" que, segons considera, "lluny de resoldre res, ho han embolicat tot". En aquesta línia, li ha recriminat al president que hagués centrat bona part de la seva intervenció en recordar les "deslleialtats" del govern espanyol. "Vostè parla molt de les deslleialtats, però la mare de totes les deslleialtats és voler-se petar la Constitució i l'Estatut", li ha etzibat.