El periodista de Público no creu en les conspiracions als atemptats de la Rambla

El periodista del mitjà digital Público Carlos Enrique Bayo va comparèixer ahir davant la comissió d'investigació dels atemptats al Parlament. El seu és un testimoni d'especial rellevància. Bayo, que té una llarga trajectòria periodística a les espatlles, va indagar durant tot un any els possibles seguiments del CNI cap als terroristes dels atemptats de Barcelona, pocs dies abans d'actuar.

Durant la compareixença, Carlos Enrique Bayo va afirmar que no comparteix cap de les «conspiracions» sobre la suposada relació de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, amb el CNI. Una altra de les teories que s'han esbombat en els últims dies recau en el fet que el servei d'intel·ligència va organitzar l'atemptat.

«No comparteixo cap d'aquestes conspiracions», va afirmar Bayo en qualitat de testimoni, durant la Comissió de recerca sobre els atemptats a La Rambla de Barcelona i a Cambrils, que realitza el Parlament. En la mateixa línia, va rebutjar que el CNI estigués pensant «a volar la Sagrada Família per espantar els catalans».

El periodista es va ratificar en les seves informacions, que afirmen que el presumpte cervell dels atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017, va ser confident del CNI fins al dia dels fets. També va remarcar que es va esborrar la fitxa d'informador d'Es Satty, un dia després de l'atropellament de la Rambla.

Bayo va considerar que el CNI té els mitjans i el personal tècnic per protegir la ciutadania de l'amenaça del terrorisme, per la qual cosa va afirmar que, si haguessin estat més diligents, l'atemptat s'hauria pogut evitar: «És una opinió meva després d'estudiar molt el tema».

D'altra banda, el periodista va apuntar al fet que va haver-hi una «descoordinació monumental» de les forces policials prèviament a l'atemptat, per la desconfiança de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat respecte als Mossos.

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que va considerar que algunes informacions de Bayo «tenen poca consistència», va aprofitar la seva intervenció per lamentar que els màxims responsables de l'Estat no hagin comparegut en la comissió. «No és oportú generar una sensació conspiranoica pel respecte a les víctimes», va sentenciar. En una línia molt diferent es van expressar JxCat i ERC. La republicana Montserrat Fornells va exigir a l'Estat que doni explicacions «i posi llum a tanta foscor». «És una vergonya que no s'investigui», va dir la representant de JxCat Aurora Madaula.