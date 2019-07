El ple del Congrés dels Diputats rebutja la investidura de Sánchez com a president

El ple del Congrés dels Diputats va rebutjar ahir la investidura del socialista Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol. La votació va evidenciar que només els 123 escons del PSOE i el de l'únic diputat del Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) van votar a favor que Sánchez revalidi el seu càrrec i torni a ser investit. És el primer assalt d'aquest debat que va començar dilluns al matí, i que tindrà demà una segona oportunitat, en la qual es fixen ara totes les mirades.

Finalment, i després de la tensió en els discursos de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, els 42 diputats d'Unides Podem van abstenir-se en la investidura com un «gest» per facilitar l'acord, i van sumar així el seu vot al de Bildu, el PNB i Compromís, que van quedar en espera que en el temps que queda fins demà els socialistes facin passos per poder negociar el seu vot favorable per a Sánchez.

Els vots de rebuig van arribar de la mà del no d'ERC, JxCat, Navarra Suma, PP, Cs, Vox i Coalició Canària. La portaveu d'Unides Podem, Irene Montero, també va votar que no de manera telemàtica, un vot que s'emet abans, a primera hora del matí, i per això és diferent al del seu grup. I és que ahir a darrera hora Podem pretenia votar en contra i finalment va voler fer el «gest» de l'abstenció.

Els partits nacionalistes i independentistes esperen dels socialistes elements de negociació que els permetin canviar el seu vot.



L'oferta del PSOE

De moment, l'oferta que el PSOE ha posat sobre la taula de Podem, i que aquesta formació ha rebutjat, inclou una vicepresidència per a la número dos de Podem, Irene Montero, i ministeris de nova creació que s'encarregarien d'Infància, d'una banda, i Esport, Habitatge i Turisme, entre altres.

Fonts de Podem van apuntar ahir que consideren que es tracta d'una proposta insuficient perquè la vicepresidència està buida de contingut polític i els ministeris que el PSOE proposa per a Podem no permeten a la formació morada desplegar autèntiques polítiques socials.

Podem, que ja ha dit que no vol ministeris d'Estat com Defensa, Interior, Justícia o Exteriors, aspira a carteres de pes en l'àrea social com Ocupació, Fiscalitat o Energia. Segons fonts de Podem, les carteres que proposa el PSOE són antigues direccions generals «sense competències».

La vicepresidenta del Govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, va trucar ahir al secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, per reactivar les converses a la recerca d'un acord in extremis abans de demà a 2/4 de 2, quan comença la sessió definitiva del ple d'investidura.

Ho va explicar la vicepresidenta del Govern a la sortida de la reunió que va mantenir fins gairebé les 6 de la tarda al Congrés amb el candidat a la investidura, Pedro Sánchez, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, també va ser a la reunió.