David Fernàndez deixa el Consell Assessor per la Transparència de Barcelona per «motius polítics»

El periodista i exdiputat de la CUP David Fernàndez ha comunicat la seva baixa del Consell Assessor per la Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, un organisme que es va crear durant el primer mandat del govern de l'alcaldessa Ada Colau, amb Jaume Asens com a tinent d'alcaldia de Drets de la Ciutadania, amb l'objectiu de ser un espai per implementar una nova política de transparència al consistori. Fonts municipals asseguren que Fernàndez ha deixat de formar part de l'organisme per "motius polítics", però també apunten que l'activitat del Consell Assessor per la Transparència ha disminuït molt perquè les eines de transparència, com la bústia ètica i el codi de conducta, ja estan en funcionament.

A més, les mateixes fonts assenyalen que bona part de les funcions d'assessorament en polítiques de transparència que exercia el Consell han estat absorbides pel Comitè d'Ètica, que vetlla pel compliment del Codi de Conducta de l'Ajuntament.