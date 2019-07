EN DIRECTE | Segueix la segona votació d'investidura: Sánchez no suma

Pedro Sánchez afronta aquest dijous la segona votació d'investidura al Congrés dels Diputats. I també serà fallida. El candidat socialista no ha aconseguit arribar a un acord amb Podem i aquesta segona votació tornarà a fracassar.

La formació morada ha anunciat aquest dijous a una hora de la votació que s'abstindrà a la investidura de Pedro Sánchez –tal com va fer dimarts- per la manca d'acords amb el PSOE, fet que deixa el candidat a la presidència sense els vots necessaris per aconseguir revalidar el càrrec. La formació de Pablo Iglesias ho ha donat a conèixer després d'un matí de retrets entre les dues formacions. Les diferències en la negociació s'han centrat finalment en el repartiment de les àrees de Govern i particularment per l'assumpció del Ministeri de Treball, que Podem reclamava i que el PSOE s'ha negat a cedir adduint que és l'eix del seu programa electoral.

Si mantenen aquesta posició a la votació, Sánchez només obtindrà el 'sí' dels 123 diputats del PSOE i el del PRC, 1. En total 124. Podem, ERC, Bildu, PNB i Compromís faran una abstenció, mentre que PP, Cs, Vox, JxCAT, CC, Na+ faran un 'no' i sumaran més vots en contra que a favor del candidat, fet que deixarà Sánchez sense la presidència.

En el cas que la segona votació d'investidura de Pedro Sánchez resulti un fracàs, es perllonga el bloqueig polític i situa Espanya de nou en un horitzó d'incertesa. En aquest cas, s'obriria un termini de dos mesos fins al proper 23 de setembre perquè els grups polítics intentin arribar a un acord.

En aquest període, Sánchez podria tornar a intentar rebre la confiança de la cambra, ja que la Constitució estableix que en aquest període "es tramitaran successives propostes" de candidats, igual que ho pot intentar fer un altre líder polític, però ha de ser el Rei , prèvia consulta amb els grups polítics, qui ho proposi com a candidat.

Dos mesos per a dissoldre les Corts i 47 dies per a eleccions

En cas que no ho aconsegueixin en aquests dos mesos, el Rei dissoldrà totes dues Cambres i convocarà noves eleccions, que se celebrarien el 10 de novembre, 47 dies després de dissoltes les Corts.

Això és així perquè a l'inici de la passada legislatura els partits van modificar la llei electoral per a introduir una disposició addicional establint que, en els casos de repetició dels comicis per falta d'investidura, s'escurcessin els terminis del procediment electoral, baixant de 54 a 47 dies.

Seguint els passos de 2016

La repetició d'eleccions ja es va produir el 2016, quan, després de la investidura fallida de Sánchez amb suport de Ciutadans a principis de març, van passar els dos mesos sense que prosperés cap candidatura i les Corts es van dissoldre per repetir els comicis el 26 de juny de aquest any.

A la XII Legislatura, el Rei va proposar a Mariano Rajoy com a candidat a la presidència del Govern en dues ocasions. En la primera d'elles, el candidat no va aconseguir la confiança del Congrés dels Diputats, sotmetent la seva candidatura a votació els dies 31 d'agost de 2016 i 2 de setembre de 2016. No obstant això, en la segona proposta, sí va obtenir la confiança la Cambra el dia 29 d'octubre de 2016, després de l'abstenció del PSOE.