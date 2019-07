ERC i EH Bildu anuncien una abstenció a Sánchez per «responsabilitat»

Els portaveus d'ERC i EH Bildu al Congrés, Gabriel Rufián i Mertxe Aizpurúa, han anunciat que s'abstindran aquest dijous a l'hora de votar la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol.

Ho han fet saber en una roda de premsa en què han dit que ho fan per "responsabilitat" i per "donar una oportunitat" perquè hi hagi un executiu d'esquerres a l'Estat espanyol.

Rufián, a més, ha proposat a Sánchez que aixequi el veto que va imposar al líder de Podem, Pablo Iglesias, perquè "vas ser un error", i ha demanat a la formació lila que accepti els ministeris que els ha ofert el PSOE. "Quatre ministeris en quatre anys és un èxit extraordinari", ha afirmat.