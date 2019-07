La piulada de Jordi Pesarrodona després de l'abstenció d'ERC al Congrés

L'abstenció d'ERC en el ple d'investidura fallit de Pedro Sánchez aquest dijous al Congrés ha provocat rebuig en diferents veus destacades del partit, que han fet servir Twitter per mostrar el seu malestar. Una d'elles és el regidor santjoanenc i pallasso Jordi Pesarrodona. "A mi ningú m'ha consultat res, com a militant i represaliat em sento decebut, sol i trist! Escolteu bé per això, l'esperit de l'1-O segueix ferm", ha piulat, recordant que ha estat un dels investigats per la justícia arran de la celebració del referèndum.





L'exeurodiputattambé ha mostrat el seu rebuig a l'abstenció: "No hem dit fins ara que no ens fan por les urnes? Defensarem Catalunya o ens passarem a l'altra banda?", com Pilar Valluguera, exregidora de l'Ajuntament de Barcelona, o Enric Pujol, impulsor del Col·lectiu Primer d'Octubre.