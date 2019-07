El PSOE rebutja la contraproposta de Podem: «És més del mateix»

El PSOE ha rebutjat aquest dijous a tres hores de la votació l'última contraproposta de Podem per assolir un acord per a la investidura de Pedro Sánchez, on la formació morada reclamava una vicepresidència de Drets Socials que inclouria les competències en Igualtat i els ministeris de Sanitat, Treball i Ciència. "És més del mateix", han apuntat fonts del PSOE coincidint amb l'executiva de la formació, que ha rebut amb aplaudiments el candidat a la investidura, Pedro Sánchez.

Segons fonts socialistes, el PSOE manté a aquesta hora l'oferta que va fer aquest dimecres a Podem: Una vicepresidència d'Afers Socials per a Irene Montero i els Ministeris d'Habitatge, Sanitat i Igualtat. La diferència en aquests moments, doncs, és el Ministeri de Treball que Podem vol assumir i que el PSOE es nega a cedir. Segons el PSOE, les competències que proposa per a podem ja permet que la formació d'Iglesias "contribueixi a millorar la vida dels ciutadans" i Podem seria present ja al Consell de Ministres, tal com demanava el líder de Podem.