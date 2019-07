«Les ferides a l'esquerra costaran de cicatritzar»

El primer secretari del PSC de Manresa i portaveu del grup municipal socialista, Felip González, adverteix que la impossibilitat de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias per posar-se d'acord ha obert «ferides» en l'àmbit polític de l'esquerra que costaran de «cicatritzar».

Per al polític socialista un aspecte clau que cal tenir present en tota negociació és que «un pacte és cedir per guanyar». Considera que cal tenir una visió global i a llarg termini del conjunt i entendre aquesta màxima perquè «no hi ha pacte si algú dels que pacta se sent perdedor».

Pel que fa als fets que es van materialitzar ahir amb els vots insuficients dels 123 diputats del PSOE i el del Partit Regionalista de Cantàbria enfront dels 155 nos i 67 abstencions afirma que «en aquest no pacte tothom haurà de fer autocrítica en els propers dies».

Per al primer secretari dels socialistes manresans, l'escapada final de Pablo Iglesias d'oferir un canvi de vot des del faristol a canvi d'unes polítiques actives d'ocupació que estan traspassades a les comunitats autònomes és un exemple que Iglesias no sempre pot guanyar amb maniobres orquestrals mediàtiques». Especifica que, en aquest cas, la maniobra fallida ha estat d'Iglesias i no d'Unidas Podemos.

Considera que «Iglesias ha vist en el discurs de Pedro Sánchez un argumentari electoral que el podria deixar molt malmès i ha intentat maniobrar a última hora, però això no era un debat de televisió, era un debat d'investidura d'un govern; i en coses serioses no es pot jugar al gir argumental com si d'un capítol d'una sèrie de misteri de televisió es tractés». El polític socialista creu que «la pressió mediàtica ha estat un dels factors que han dinamitat l'acord. Un acord molt més complicat com el de la socialdemocràcia i la democràcia cristiana alemanya va ser possible després de mesos de negociació, discreta i detallada finalment en un document de més de 250 folis. Aquí no s'ha fet així, i les ferides obertes en l'àmbit de l'esquerra costaran aquesta vegada molt de cicatritzar».