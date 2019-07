«No som un decorat i ens ofereixen un paper decoratiu»

Per a Carmelo Plaza, la persona que va encapçalar la candidatura de Podem a les eleccions municipals a Manresa –sense obtenir representació–, hi ha diferents problemes que han impedit l'acord entre el PSOE i Unidas Podemos, però tots ells tenen a veure amb el fet que el PSOE manté unes sigles d'esquerres que no s'adiuen amb les polítiques que practica.

Plaza creu que si el PSOE es pot continuar presentant com un partit d'esquerres és perquè ocupa un espai polític diferent del de la dreta-ultradreta, «i no perquè faci política socialista, ni molt menys obrera».

Plaza creu que el PSOE ha demostrat que no vol pactar un govern de coalició, sinó suports puntuals de Podemos, «que és tant com dir que li regalem 4 milions de vots sense res a canvi».

Acusa Sánchez de fer «política de postureig» i el resultat serà un intent final el mes de setembre o noves eleccions. Assegura que se senten molt tranquils «perquè és mentida que impedim un govern d'esquerres, perquè el PSOE no és d'esquer-res». I afegeix que «si ens ofereixen un paper decoratiu, no som un decorat». Creu que darrere de Sánchez i el PSOE «hi ha els poders fàctics que saben que Podemos al Govern començaria a aixecar catifes i a fer polítiques econòmiques i socials veritablement d'esquerres. I estan acollonits».

El resultat és «un Partit Socialista Obrer Espanyol que es plega a aquests interessos que no són els del socialisme ni els dels obrers», sinó que mostra «la tendència a pactar amb Ciudadanos».

La prova d'aquesta situació, des del seu punt de vista, és l'oferiment d'un pes polític dintre de l'executiu no proporcional als vots aconseguits.

Qualifica de «mai vist i inaudit» que en la negociació d'un acord de govern entre dues formacions una veti la presència del líder de l'altra. I com que resulta evident aquesta situació, acusa els socialistes «d'intentar de totes les formes culpabilitzar-nos» fent servir tots els mitjans de pressió per minimitzar Podemos i tenir els vots sense el seu contingut.