Vueling cancel·la més d'un centenar de vols per la vaga del personal de terra d'Iberia

Vueling ha cancel·lat més d'un centenar de vols d'aquest dissabte i diumenge per la vaga del personal de terra d'Iberia a l'Aeroport del Prat. Es tracta de vols amb origen o destí a Barcelona i que connecten la capital catalana amb altres ciutats europees. Els treballadors i la direcció no han arribat a un acord en les trobades de mediació que han mantingut al Departament de Treball, de manera que l'aturada no s'ha pogut desconvocar.

Per aquest motiu, aquest dijous al vespre, el Ministeri de Foment va dictar els serveis mínims, que obligaran a enlairar el 100% dels vols domèstics amb els territoris no peninsulars, el 54% dels serveis internacionals i el 32% dels peninsulars que tinguin una alternativa de transport inferior a 5 hores. El personal de terra dona servei a 27 companyies a l'aeroport de Barcelona, per la qual cosa, el número de vols afectats podria ser de l'ordre de mil durant el termini previst de la vaga.

Els treballadors protesten perquè no tenen personal suficient per atendre el creixement de l'Aeroport del Prat, que en el darrer any ha superat els 50 milions de passatgers i porta un ritme de creixement del 5%.

Segons fonts sindicals, el comitè de vaga va posar aquest dijous sobre la taula "la necessitat urgent d'estabilitzar l'ocupació" convertint tots els treballadors fixos a temps parcial a fixos a temps complet, i passar a fixos 400 eventuals, d'un total d'un miler d'eventuals. "Això solucionaria la majoria de problemàtiques que pateix actualment la plantilla com l'abús d'hores extraordinàries obligatòries o la reorganització de torns i horaris que permetrien a la plantilla d'Iberia Barcelona treballar amb condicions dignes", va assenyalar UGT en un comunicat.

D'altra banda, Vueling també es veurà afectada per la vaga convocada aquest divendres a Itàlia i ha cancel·lat vuit vols, tot i que cap d'ells amb origen o destí a l'Aeroport del Prat.