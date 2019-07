Junqueras rebutja el suport d'ERC a un govern espanyol «beneït per l'Ibex»

L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que els republicans no afavoriran un govern espanyol "beneït per un Ibex que ha deixat ben clar, per activa i per passiva, que el seu escenari és un pacte del PSOE amb la dreta".

En una carta oberta a la militància des de la presó de Lledoners, Junqueras ha celebrat "la maduresa i responsabilitat" del seu partit, EH Bildu i el PNB. "No era fàcil. Ens empenyien a votar amb la dreta extrema i no hem caigut en el parany", ha destacat el president d'ERC, per qui "només hi ha dos escenaris" possibles a l'Estat: "o un govern del PSOE i Podem o un govern del PSOE en solitari amb l'abstenció del PP o Cs".