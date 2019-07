Una protesta a Moscou deixa almenys 435 detinguts

Almenys 435 persones van ser detingudes ahir al centre de Moscou durant una protesta no autoritzada per exigir la presència de candidats d'oposició al Kremlin en els comicis al Parlament local, o Duma, de la capital russa, segons va constatar el grup d'observadors OVD-Info.

El líder opositor Alexei Navalni, detingut de nou aquesta setmana per encoratjar a la protesta, havia demanat als seus simpatitzants que es concentressin davant l'ajuntament per exigir la presència d'aquests candidats als comicis del proper 8 de setembre.

Però en termes generals, la protesta és un acte de pressió sobre el sistema polític rus en general, en un moment en què la popularitat del president del país, Vladimir Putin, ha caigut a causa del descontentament per una impopular reforma de les pensions i pel descens dels ingressos durant els últims anys.

L'alcalde de Moscou, Sergei Sobianin, havia alertat a les xarxes socials que el seu Govern actuaria contra els qui amenacessin l'ordre públic. «Atents a l'ultimàtum: Els disturbis no portaran res de bo. L'ordre es mantindrà», va afirmar en un comunicat. La policia va realitzar un gran desplegament de seguretat per la protesta d'ahir.

Les autoritats electorals argumenten que els aspirants han estat vetats perquè no han aconseguit les signatures suficients per registrar la seva candidatura pels següents comicis. Ells, en canvi, denuncien un intent dels aliats del Kremlin per retenir el control del Govern de Moscou.