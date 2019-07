Torra no pagarà els 8.500 euros de les tres multes imposades per la JEC

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que no pagarà els 8.500 euros de les tres multes imposades per la Junta Electoral Central (JEC). El cap de l'executiu català ho ha anunciat aquest dilluns qualificant la JEC d'òrgan "censor i repressor", i diu que ha pres la decisió en defensa de la "llibertat d'expressió". "Cada dret negat tornarà a ser exercit", ha afegit. Fonts de Presidència han concretat que la Generalitat recorrerà les tres multes, sobre la decisió de no retirar els llaços grocs dels edificis oficials en període electoral, sobre el discurs institucional de la Diada de Sant Jordi, i sobre la carta adreçada als funcionaris en motiu de la mateixa data.