Tres accidents deixen cinc morts a les carreteres catalaners aquest cap de setmana

Cinc persones han mort aquest cap de setmana en tres accidents a diferents carreteres catalanes, segons va informar ahir el balanç oficial del Servei Català de Trànsit (SCT).

El primer sinistre, i el que va afectar a més víctimes, va tenir lloc dissabte a la tarda a la C-12 a Xerta, on dos turismes van xocar frontalment i van morir tres persones, entre les quals una nena de tres anys i el seu pare. La tercera víctima, el copilot del mateix turisme, va morir durant el matí d'ahir a l'hospital Joan XXIII de Tarragona al no poder-se recuperar de les conseqüències de l'accident.

El segon accident es va produir dissabte al vespre a l'AP-7 a Sant Celoni, on va morir un home després que el vehicle que conduïa donés diverses voltes de campana.

I l'últim sinistre mortal va succeïr ahir al matí a l'N-II a l'altura de Sant Pol de Mar, on un motorista va morir en sortir-se de la via.

Amb les víctimes d'aquest cap de setmana, ja són 98 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit en el que portem d'any a la xarxa interurbana de Catalunya.

Pel que fa a l'operació retorn, l'N-340 ha estat una de les vies més congestionades, sumant 15 km de cues entre les localitats de Tamarit i Coma-ruga.

Així mateix, l'N-340 també va acumular 2 km de retencions a l'Arboç en sentit nord, mentre que a la C-14 hi va haver fins a 10 km d'aturades entre Montblanc i Alcover. A més, també es van produïr 8 km de cues a la C-31 entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú i 7 km a l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès.

A part, la C-16 va registrar 6 km d'aturades a Guardiola del Berguedà i 2 km més a Berga en sentit sud, alhora que hi va haver 4 km de cues a la C-65 a Llagostera per enllaçar amb la C-35 i a la C-32 entre Viladecans i Sant Boi. Per últim, la C-32 també va arribar a acumular 3 km de retencions entre la localitat de Llavaneres i la de Mataró.