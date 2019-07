El TSJC desestima tancar cautelarment les delegacions de la Generalitat a Berlín, Londres i Ginebra

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat la petició del govern espanyol de tancar cautelarment les delegacions de la Generalitat a Berlín, Londres i Ginebra. El Ministeri d'Exteriors va fer la petició a principis de juliol perquè considera que aquestes tres delegacions estan "al servei d'un projecte secessionista inconstitucional". En una interlocutòria, el tribunal no ha entrat en el fons de la demanda i s'ha limitat a respondre la petició de mesures cautelars, que ha desestimat per "extemporànies". El TSJC recorda al govern espanyol que no va demanar cap mesura cautelar quan al setembre del 2018 va presentar un recurs contenciós contra el decret que restablia diverses delegacions, ni tampoc al gener del 2019 quan va formalitzar l'escrit de demanda.