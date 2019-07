Aragonès no descarta eleccions com a reacció a la sentència

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va defensar ahir no descartar la convocatòria d'eleccions a Catalunya com a resposta a la sentència de l'1-O, al marge de la mobilització «massiva» al carrer. «Hem de posar tots els escenaris sobre la taula, renunciar a algun no té sentit», va explicar Aragonès en una entrevista a Catalunya Ràdio, on va manifestar que hi ha «diferents escenaris possibles» i va afirmar que la resposta haurà de ser «acordada» entre l'independentisme.

Aragonès, que ocuparà el càrrec de coordinador nacional d'ERC, de nova creació, a partir del congrés que el partit celebrarà al setembre, va manifestar que Oriol Junqueras és el candidat dels republicans. Així, va esquivar «avançar cap debat» sobre una possible inhabilitació de Junqueras arran de la sentència.

Aragonès va manifestar que la sentència serà l'últim episodi d'una línia de l'Estat que «ha bloquejat qualsevol sortida» i creu que serà el moment de dir que «ha arribat l'hora d'una solució política». En aquest sentit, va reclamar forçar l'Estat a la negociació i va apostar pel referèndum. Aragonès també defensa que la seva formació no torna «al vell autonomisme de CiU» després de l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez, ja que no l'han plantejat a canvi de competències autonòmiques. «Anem a provocar un escenari de diàleg i de negociació amb l'Estat», va assegurar.

Tot i respectar que JxCat i ERC mantinguessin posicions diferents al Congrés, ja que on mantenen una coalició en el govern és només a la Generalitat, Aragonès qüestiona si és millor «córrer el risc que la dreta vagi unida i tinguin majoria al Senat» en una repetició electoral, o bé «poder incidir» en un govern com el socialista.

Pel que fa als pressupostos de l'any vinent, que el vicepresident es va comprometre a presentar de cara a l'octubre al Parlament, va dir que vol que tots els grups facin propostes en uns comptes en què es farà una «clara aposta» per l'educació i la salut.