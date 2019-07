Barcelona complirà els límits de contaminació en 18 mesos

El Govern i les administracions de Barcelona i l'àrea metropolitana van constatar en una reunió ahir la necessitat d'accelerar les mesures contra la contaminació i s'han donat 18 mesos per complir els límits europeus.

Després que Brussel·les hagi portat Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per contaminació a Barcelona, la zona del Baix Llobregat-Vallès i Madrid, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va dir que la decisió del tribunal trigarà uns 18 mesos, temps en què preveuen aplicar mesures que permetin acreditar que es compleixen els límits establerts per la Unió Europea si hi ha una sanció.

Entre les mesures plantejades a la reunió, hi ha la implementació de zones de baixes emissions a municipis metropolitans o l'acceleració dels carrils Bus-VAO a la B-23 i de la C-245.

El conseller de Territori i Sostenibilitat va reivindicar la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, que prohibirà l'entrada als cotxes més contaminants a la ciutat a partir de l'1 de gener, com la mesura estrella per reduir la contaminació a l'àrea de Barcelona. La iniciativa permetrà treure de la circulació uns 125.000 vehicles. Amb tot, Calvet va insistir en la necessitat d'incrementar el transport públic, així com de finalitzar infraestructures relacionades amb aquest, com la línia 9.

Calvet també va defensar l'aposta del Govern pel sistema de la vinyeta davant els actuals peatges. Aquest sistema implicaria pagar una tarifa plana en funció de la utilització de la xarxa, cosa que Calvet va dir que permetria revertir els beneficis i millorar el transport públic.



Peatge urbà



El peatge urbà és una de les mesures que tant el Govern com l'Ajuntament preveuen implantar en cas que la Zona de Baixes Emissions no sigui suficient per reduir la contaminació a la ciutat. Calvet va dir que cal veure com evoluciona aquesta mesura, però va avisar que el peatge urbà no seria una iniciativa a llarg termini en cas que els resultats de la Zona de Baixes Emissions no siguin els desitjats.

La tinenta d'alcaldia d'Ecologia de l'Ajuntament, Janet Sanz, va dir que el consistori està estudiant la mesura i preparant totes les eines per si s'ha d'aplicar. Segons Sanz, els estudis ja estan en marxa i una de les qüestions que caldria resoldre és la figura impositiva.