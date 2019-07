Els Mossos reforçaran el dispositiu de seguretat de Barcelona amb la Brimo a partir d'aquesta nit

Imatge d'un punt on hi va haver una baralla mortal

Els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu habitual de seguretat destinat a la ciutat de Barcelona amb efectius de la Brigada Mòbil (Brimo) a partir d'aquest dimarts a la nit. Fonts del cos policial han confirmat parcialment així una informació d''El Periódico', segons la qual el reforç anirà al Port Olímpic i a altres punts de Ciutat Vella com a conseqüència de l'augment de la inseguretat provocat per diferents casos de mort violenta que han tingut lloc les darreres setmanes en aquesta zona. Els Mossos subratllen que el reforç no és per al Port Olímpic, sinó per a tota la ciutat, i l'han emmarcat en una rutina que es produeix cada estiu. El desvinculen, doncs, d'aquests episodis de violència i remarquen que la Brimo s'afegirà als serveis ordinaris que ja es duen a terme a la ciutat.

El reforç que farà la Brimo és paral·lel al que ja s'està fent a la Mina contra el tràfic de drogues que ha començat dies enrere. Des dels Mossos s'indica que el reforç comença aquesta nit i que no té un termini programat, per la qual cosa es pot allargar en el temps o pot canviar d'aquí a uns dies en funció de les necessitats que puguin sorgir a altres punts del país.

Precisament, aquest dimarts l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha reunit amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i un dels temes que s'ha tractat ha estat el de la seguretat a la ciutat. Després de la reunió Colau ha celebrat que es destinin 300 mossos més a Barcelona, però ha considerat que és una xifra insuficient i que calen més agents.

També cal recordar que el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, demanava el diumenge una reunió d'urgència amb els Mossos d'Esquadra per tal d'abordar la falta de seguretat al Port Olímpic pels diversos conflictes que s'han registrat els darrers mesos en aquest punt de la ciutat, l'últim la matinada del mateix diumenge quan un home moria al carrer Marina després d'una baralla.

D'altra banda, l'alcaldessa i el president han coincidit en la necessitat de mantenir el dispositiu policial que va començar ahir dilluns per impedir que els manters s'instal·lin a la via pública, especialment a la zona del port. Amb tot, Colau ha afegit que cal modificar la llei d'estrangeria per donar alternatives laborals als manters.