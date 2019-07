Obre aquesta setmana el centre per fer la primera acollida als MENA

El Centre d'Atenció Immediata per donar el primer acolliment als MENA que arribin a Catalunya obrirà aquesta setmana en un edifici de Collserola. Hi treballaran una quarantena de persones entre les trenta de la Creu Roja, que és l'entitat que gestionarà el complex, agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme les identificacions, i personal de seguretat.

La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, va explicar ahir que els joves estaran «un màxim de 24 hores» en aquest centre on hi haurà «molta rotació». Oliva va indicar que és un centre transitori almenys fins el 31 d'octubre i fins que es pugui obrir un centre a la ciutat de Barcelona. Oliva va afegir que esperen l'arribada «com a màxim del mateix nombre de migrants sols que l'any passat, que son uns 600 mensualment».

Els MENA que arribin a partir d'ara a Catalunya, el 90% dels quals arriben a Barcelona i el 97% dels quals són nois, es traslladaran al nou Centre d'Atenció Immediata de Collserola. Amb aquest equipament es vol evitar la imatge dels joves acabats d'arribar a Catalunya a les comissaries policials, ja que tant bon punt siguin localitzats es traslladaran al nou espai.



Menys d'un dia

En aquest equipament hi romandran entre poques hores i un dia, el temps necessari per rebre un primer acolliment, passar una revisió mèdica, descansar, dutxar-se i posar-se roba neta, ser identificats pels agents dels Mossos d'Esquadra i decidir a quin equipament poden ser traslladats.

Per dur a terme aquesta funció la Creu Roja ha contractat 30 persones entre treballadors socials, educadors socials, conductors, infermers, traductors, integradors i logistes. Hi treballaran una desena de persones més entre els agents dels Mossos d'Esquadra i el personal de seguretat privada.

Quan els joves entrin a l'edifici es trobaran amb una sala d'espera i espais per a la seva identificació on hi haurà els agents policials. Els MENA, que estaran acompanyats en tot moment, podran passar després a les sales dels educadors, l'espai per les entrevistes personals, la infermeria, les dutxes i les sales per a poder-se posar roba neta, diferenciades per nois i noies. També hi ha un espai per menjar, l'àrea de descans i finalment podran passar a la zona col·lectiva.

Oliva va explicar que es tracta d'una «prova pilot» perquè «és un dispositiu que no té precedents ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol» i cal veure «com va anant i es van encaixant les diferents peces». El centre funcionarà almenys tres mesos, fins al 31 d'octubre, quan s'avaluarà el seu funcionament per decidir si es traslladen els serveis a un altre equipament.