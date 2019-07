Podem rebutja una investidura de Sánchez sense govern de coalició

El secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, ha rebutjat aquest dimarts el plantejament d'acord programàtic sense govern de coalició que ha posat sobre la taula l'executiu espanyol.

Segons Echenique, la fórmula ja s'ha provat durant el període de govern de Pedro Sánchez després de la moció de censura i s'ha demostrat que "no és estable". Per aquest motiu ha insistit en la necessitat d'un govern de coalició com el que la seva formació va negociar infructuosament a la investidura. "Els governs de coalició a Europa són habituals i són molt més estables en el temps", ha assegurat en declaracions a la premsa. Echenique ha apuntat també que des de la votació de la investidura no s'ha produït cap contacte amb el govern de Sánchez.