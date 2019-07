Els activistes que van irrompre en un escorxador s'enfronten a una sanció de 100.000 euros

El Departament d'Agricultura dona resposta a la crida dels sindicats ramaders per evitar les ocupacions que s'han protagonitzat aquests últims mesos a algunes granges catalanes, segons ha informat el Diari de Girona.

Un dels casos, succeït el mes d'abril a Riudellots de la Selva, ja té oberta la via judicial. Aquest és l'únic dels quatre casos recents on s'han identificat els assaltadors.

L'organització animalista francesa 269 Libération Animale es van encadenar durant més de deu hores a l'escorxador de Friselva de la localitat selvatana i van emportar-se set porcs. La majoria dels activistes eren francesos, belgues i italians, exceptuant-ne els 13 denunciats de nacionalitat espanyola. Els assaltants espanyols s'enfronten a multes d'entre 6.000 i 100.000 euros per vulnerar la llei de benestar animal.

«Estem en un context de risc per la pesta porcina africana i no té sentit que estiguem demanant als ramaders que extremin les precaucions i que després entri un grup d'activistes sense seguir les mesures i posin en risc la bioseguretat de la granja», expliquen fonts d'Agricultura.

Per evitar que es tornin a repetir aquestes manifestacions, Agricultura i Interior estan treballant per treure un protocol en què s'avisi els Mossos d'Esquadra i els agents rurals. La policia identificarà tots els activistes i els agents rurals aixecaran l'acta perquè es pugui aplicar la llei. Aquest protocol se signarà passat l'estiu.

A més, també estan treballant per modificar la llei d'ordenació agrària i incloure-hi una via de règim sancionador «perquè els assaltants no quedin impunes».