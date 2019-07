La delegada del Govern a Alemanya denuncia el cas «d'espionatge» a la Fiscalia del país germànic

La delegada del Govern a Alemanya, Marie Kapretz, ha interposat una denúncia penal a la Fiscalia General Federal del país germànic pel presumpte cas d'espionatge del ministeri d'Exteriors contra ella. Segons ha avançat Nació Digital i ha confirmat l'ACN, la denúncia posa de manifest que Kapretz no va exercir de delegada entre el novembre del 2017 i el juliol del 2018 pel 155, però tot i això en aquest període "els serveis secrets de l'Estat van fer seguiment de la seva activitat privada com a ciutadana". Per exemple, el document presentat a la Fiscalia retreu a l'Estat un informe on s'expliquen els moviments de Kapretz el dia de la roda de premsa de l'expresident Carles Puigdemont el 7 d'abril del 2018 a Berlín, després de sortir de la presó de Neumünster.

En la denúncia, a la qual ha tingut accés l'ACN, es diu que en l'informe adjunt a la petició del govern espanyol a través de l'Advocat de l'Estat al TSJC de tancar les delegacions de Londres, Berlín i Ginebra s'indica la "participació a rodes de premsa, esdeveniments, entrevistes i trobades amb tercers" per part de Kapretz. Segons la denúncia, els serveis secrets espanyols han sabut alguns dels moviments de la delegada esmentats per l'informe mitjançant "la supervisió d'emails" o "fonts humanes".

Per aquest motiu, els seus advocats, que sospiten que els seguiments continuen a dia d'avui, creuen que l'Estat podria haver incorregut en l'article 99 del codi penal alemany, pel qual es criminalitza "el servei d'intel·ligència d'una potència estrangera" que realitzi "una acció d'intel·ligència contra la República Federal Alemanya". Les possibles penes van des d'una multa fins a 5 anys de presó. La Fiscalia ara ha d'estudiar el cas i decidir si engega una investigació sobre els fets.

En el text presentat a la justícia germànica, es diu que Kapretz va ser espiada fins i tot quan no era delegada pel tancament de les oficines de la Generalitat a l'exterior durant el 155. En aquest sentit, es cita un acte en el qual va assistir el 10 de gener del 2018 a Berlín, o el fet que a l'informe del govern espanyol es concreta l'hora exacta de l'entrada de Kapretz a l'edifici on Puigdemont va fer la seva primera roda de premsa a Alemanya, el 7 d'abril del 2018. La denúncia també explica que al document presentat al TSJC s'adjunta una foto d'ella assistint a una manifestació el 15 de juliol a la capital germànica.