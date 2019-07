Diversos detinguts de col·lectius independentistes en una operació dels Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut diversos membres de col·lectius independentistes com Arran i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) en una operació dels Mossos d'Esquadra que en aquestes moments continua oberta.

Fonts de la CUP han explicat que les detencions estarien relacionades amb causes diferents, tot i que encara no disposen de tots els detalls. Els Mossos d'Esquadra confirmen que hi ha un dispositiu en marxa fruit d'una investigació, però sense concretar si hi ha detencions ni l'abast ni els motius de l'operació. Diversos col·lectius han convocat una concentració a les 13.00 hores davant de la comissaria de les Corts.

A través de Twitter, Arran Sant Andreu ha informat que un militant de la seva assemblea ha estat detingut aquest dimecres al matí a casa seva i se l'han endut a la comissaria "per la tasca política que fa al barri".