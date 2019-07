La Fiscalia investiga el cas 3% a través de productores relacionades amb TV3

La Fiscalia ha obert una nova línia d'investigació a l'entorn del presumpte finançament il·legal de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el que es coneix popularment com el cas 3%, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts del ministeri públic. Ara, aquesta línia afecta productores audiovisuals relacionades amb TV3, després que aquest dilluns, l'empresari Juan Manuel Parra confessés davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que el 2010 tres empreses que administrava, Hispart, Audiovisual Exit i Estereorent, havien cobrat a través de dues productores relacionades amb el canal autonòmic tasques que en realitat havia fet per la campanya de CDC a la presidència de la Generalitat.

Parra, que ja havia confessat el mateix anteriorment als jutjats de Barcelona, també va implicar l'exconseller de Justícia de la Generalitat Germà Gordó, ja investigat pel cas 3%. Segons l'empresari, Gordó va ser la persona que li va facilitar el cobrament d'aquestes feines per al partit a través de les dues productores.

Una d'aquestes productores, Triacom, estava vinculada a un exgerent de TV3, Oriol Carbó, i és un dels objectius que ara la Fiscalia Anticorrupció vol investigar. Segons va confessar Parra el dilluns, va mantenir trobades periòdiques amb Carbó perquè aquest li digués els conceptes on havia de carregar les factures.

També segons la declaració del dilluns, en una d'aquestes reunions amb Carbó aquest li va demanar que fes factures falses a nom de Triacom i hi posés com a concepte l'aportació d'aparells audiovisuals per a programes de TV3 com 'El gran dictat' o 'Fish and Chips'. Amb tot, durant l'interrogatori no va quedar clara la quantitat que va cobrar per aquests conceptes.

En tot cas, i segons la documentació que l'empresari va aportar davant l'Audiència Nacional, els pagaments ascendirien a 750.000 euros. És la mateixa documentació aportada davant el jutjat d'instrucció 23 de Barcelona, on hi ha oberta una causa contra ell per la qual se'l jutjarà el setembre vinent.

El fiscal encarregat del cas, José Grinda, ja ha demanat a l'Audiència Nacional que el citi en qualitat d'investigat, i que reclami tota la documentació sobre els pagaments de la productora a Parra.

Entre aquesta documentació, Parra va aportar un CD amb la gravació d'una conversa del 2011 entre ell i Gordó en què aquest li oferia el sistema de cobrament que ara la Fiscalia vol investigar. Parra havia estat condemnat amb anterioritat a vuit mesos de presó per un delicte continuat de falsedat, per cobrar prop de 825.000 euros per serveis prestats en el muntatge d'actes de CDC a través, en aquest cas, del Palau de la Música. També va confessar que havia fet altres tasques per CDC per la campanya del 2014 al Congrés dels Diputats.