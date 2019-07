Un informe del Govern xifra en el 66% l'execució pressupostària real a Catalunya

El grau d'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya entre el 2015 i el 2018 va ser del 65,9%, per sota a la mitjana espanyola, que va ser del 75,3%; sempre inferior al pes del PIB català, que és del 19%, i en la gran majoria dels anys per sota del percentatge de població, que oscil·la entre el 10 i el 16%. Les dades contrasten amb la inversió a la Comunitat de Madrid, que va rebre un 114% de les inversions. A més, entre el període entre el 2013 i el 2018, s'han deixat d'executar una tercera part de les inversions previstes, és a dir, 2.214 milions d'euros, segons dades d'un informe de la Intervenció General de l'Estat (IGAE) recollits pel Departament d'Economia i que avançava ahir 'La Vanguardia'.

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, lamenta que la manca d'execució pressupostària vagi acompanyada d'un «ofec financer». «No fan ni deixen fer, no va en contra del Govern i de la ideologia dels qui estem portant les finances, va en contra dels interessos dels ciutadans de Catalunya, votin el que votin», va afegir ahir.

L'informe constata que les inversions corresponents a Foment representen entre el 80 i el 90%, concretament del 84% entre els anys 2001 i 2018, i que entre 2001 i 2017 s'han deixat d'executar 7.400 milions d'euros dels 32.200 milions previstos. De fet, només a l'any 2012, l'execució va ser lleugerament superior a les previsions inicials, mentre que el 2015 van caure a menys de la meitat (48,8%).

D'altra banda, segons el document, prenent de base una sèrie més llarga, des del 1991, s'observa que les inversions de Foment van tenir un equivalent al pes poblacional i al PIB entre els anys 2007 i 2010, coincidint amb una major inversió de carreteres i ferrocarrils, aeroports i en menor mesura ports.

Tornant als anys més recents, els anys de menor execució van ser el 2016, amb un 56,4% (644 milions d'euros) del previst, i el 2018, amb el 57,7% (757 milions d'euros), mentre que en termes quantitatius van ser el 2014 (631 milions d'euros) i el 2016 (644 milions d'euros).

En relació a altres comunitats, la Comunitat de Madrid és l'única que supera la inversió executada respecte la pressupostada entre els anys 2015 i 2018, juntament amb l'Aragó (101,9%). La resta es troben per sota i deixen la mitjana estatal en un 75,3%.

D'altra banda, en el període 2015-2018, les inversions del sector públic central a les comunitats autònomes han sumat 28.295 milions d'euros, és a dir uns 620 euros per habitant, tot i que per territoris s'observa una «gran dispersió», segons recull l'informe, ja que a Castella-Lleó suposa un total de 1.572 euros davant els 402 euros per habitant a Catalunya.

En relació amb aquests dades, el coordinador dels diputats del PSC al Congrés, José Zaragoza, va acusar ahir ERC i JxCat de tombar uns Pressupostos Generals de l'Estat que «revertien» la situació d'inversió a Catalunya, fet que, al seu parer, va significar rebutjar 2.200 milions d'euros per a Catalunya i deixar caure el govern de Pedro Sánchez.