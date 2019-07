Paluzie anima Simó i Huguet a assistir a la manifestació de la Diada

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha convidat els exconsellers de la Generalitat Josep Huguet i Anna Simó, ambdós d'ERC, a participar de la manifestació independentista de la Diada de l'11 de setembre.

En una roda de premsa amb el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, aquest dimecres, Paluzie ha assegurat que la decisió de treure la capçalera política de la mobilització ha sorgit de les territorials de l'ANC. "No hem exclòs ningú", ha assegurat. Així mateix, Paluzie ha demanat "no generalitzar" els comentaris a Twitter de "dues persones que no estan en òrgans de direcció", tot i que s'ha obert a parlar amb Huguet per explicar-li la situació.

Sobre els retrets dels republicans a les protestes impulsades per l'ANC contra el partit, Paluzie ha recordat que "no només" s'han fet actes assenyalant ERC i ha destacat la concentració contra el pacte JxCat-PSC a la Diputació de Barcelona o en consells comarcals com el de la Selva. "S'ha de saber entomar la crítica", ha afegit Paluzie.