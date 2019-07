Puigdemont i Comín demanden la JEC per vulneració de drets fonamentals

L'expresident del Govern Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín han presentat una demanda contra la Junta Electoral Central (JEC) davant del Tribunal Suprem per vulneració de drets fonamentals per haver-los impedit assumir l'acta com a diputats al Parlament Europeu. Segons ha avançat 'El Nacional', es tracta d'una demanda contra l'acord de la JEC de rebutjar la promesa d'acatament de la Constitució per imperatiu legal de Puigdemont i Comín de manera no presencial, així com contra la decisió de la JEC de declarar vacants els seus escons, de suspendre les prerrogatives que els corresponien pel seu càrrec i de comunicar al Parlament Europeu que no havien arribat a adquirir la condició d'eurodiputat.

En la demanda, Puigdemont i Comín reclamen la nul·litat dels acords i que es resolgui que s'han vulnerat els seus drets a accedir a càrrecs públics en condicions d'igualtat i a la igualtat de tracte, llibertat ideològica i llibertat d'expressió. També demanen que es comuniqui al Parlament Europeu la seva designació com a eurodiputats i obtenir les corresponents credencials.

El document assenyala que la JEC és "conscient" que l'acatament presencial de la Constitució de manera presencial és "un requisit de compliment impossible" i que Puigdemont i Comín van comparèixer al Congrés el 17 de juny davant la JEC a través de procurador i advocat per fer-ho, però no se'ls va acceptar i es van declarar els escons vacants.

També subratlla que el dia 13 de juny Puigdemont i Comín van ser proclamats diputats electes per part de la JEC i un dia després es va publicar la resolució al BOE, però que no es va comunicar la designació al Parlament pel rebuig a acatar el càrrec de manera no presencial.

És per aquest motiu que l'escrit apunta que la JEC utilitza l'acatament de la Constitució com a "pretext" perquè Puigdemont i Comín no siguin eurodiputats.