Denegades el 82% de les peticions de víctimes del 17-A

La Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT) només té constància que s'hagi reconegut una víctima psicològica dels atemptats del 17-A. Segons dades de la UAVAT, 117 persones han fet tràmits amb el ministeri de l'Interior, de les quals 77 han obtingut una resposta. D'aquestes, només 14 han estat reconegudes com a víctimes del terrorisme. Es tracta de 13 ferits físics i un de psicològic.

El Ministeri de l'Interior ha denegat, així, la sol·licitud de les 63 persones restants, totes elles sol·licitants com a afectades psicològiques, una xifra que representa el 82% de les sol·licituds presentades pels afectats de lesions psicològiques. Segons la coordinadora de la UAVAT, Elisa Micciola, els arguments per denegar les sol·licituds són sovint «incoherents» i mereixen una reflexió.

La presidenta de la UAVAT, Sara Bosch, va denunciar ahir que s'han endurit els criteris per ser considerat víctima del terrorisme perquè, en altres casos com els atemptats d'ETA, els criteris no eren tan restrictius com els d'ara. De fet, l'única víctima psicològica que s'ha reconegut ha estat perquè just després de l'atemptat va tenir una baixa laboral. La UAVAT, però, va avisar que les conseqüències psicològiques poden aparèixer més tard i que poden evolucionar negativament.

Entre les raons que el Ministeri de l'Interior ha aportat per denegar les sol·licituds, hi ha que les persones no constessin al llistat de ferits de la Generalitat, que no haguessin rebut atenció poc després de l'atemptat, la possibilitat que patís la patologia prèviament o que no quedi acreditada la presència en la trajectòria de la furgoneta. Rebre la denegació de la sol·licitud és, en paraules de Bosch, «molt impactant» per a les víctimes, que va recordar que ja es troben en una situació de vulnerabilitat.

Les víctimes que han vist denegades les sol·licituds han recorregut ara a la via penal per aconseguir-ne el reconeixement. És aquí on la UAVAT ha comprovat que hi ha persones que havien obtingut informes desfavorables en el Ministeri de l'Interior i favorables en els forenses de l'administració de Justícia. La UAVAT ha detectat que en el 35% dels casos els informes són contradictoris. Segons la coordinadora de la UAVAT, aquest biaix és perquè «les víctimes costen diners».

El govern de Barcelona reclama al Ministeri de l'Interior que acompanyi les víctimes.