Sánchez demana «responsabilitat i generositat» als partits i assenyala la via portuguesa

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha demanat "responsabilitat i generositat" a la resta de partits per evitar "més mesos de paràlisi" i ha insistit en assenyalar que hi ha "moltes alternatives" després del fracàs de la primera investidura i de l'intent de coalició amb Podem.

Entre aquestes "alternatives", Sánchez ha assenyalat el camí de la via portuguesa i ha dit que és possible que el PSOE governi en solitari amb el suport de les forces progressistes des de fora de l'executiu. El líder socialista arrenca aquest dijous una sèrie de trobades amb entitats representants de la societat civil –comença per col·lectius feministes- per fer un "programa obert" centrat en els sis principals eixos del PSOE, i que presentarà posteriorment a la resta de forces polítiques. Com ja va fer a la carta adreçada a la militància dimecres, descarta la repetició electoral. "És una cosa que ningú vol", ha dit.

Pedro Sánchez va enviar una carta a la militància dimecres on ja apuntava que iniciava aquesta ronda de trobades amb la societat civil per preparar un "programa obert" que li serveixi per guanyar el suport de Podem (des de fora del govern) i aconseguir un govern en solitari però amb el suport de forces progressistes. Sánchez s'emmiralla en experiències similars a Europa (especialment Portugal o Dinamarca) tot i que apunta que, després del fracàs de la coalició amb Podem, hi ha "moltes alternatives".

A les forces conservadores, els ha remarcat que no es tracta de "donar suport" al seu executiu sinó de "facilitar" que hi hagi govern. Un fet que, segons Sánchez, urgeix perquè aquesta situació fa mesos que obliga a tenir una "paràlisi" a Espanya davant dels "reptes" que es plantegen. Per això, demana a totes les forces polítiques que "posin de la seva part" i que siguin "generoses i responsables" per permetre una investidura de Pedro Sánchez.

El president en funcions ha iniciat les trobades amb la societat civil reunit-se amb una vintenta d'entitats i associacions feministes. Properament, ho farà també amb representants que encaixin amb els sis eixos en els que va centrar el seu discurs d'investidura. La voluntat és completar el programa del PSOE amb les aportacions que facin les entitats i presentar-lo, de nou, a la resta de partits. Sánchez, però, nega que sigui una estratègia per "pressionar" Podem. "Si després del fracàs de la investidura tots estem cridats a reflexionar, el PSOE també pren nota i s'asseu amb els col·lectius socials per construir un programa obert", ha reflexionat.