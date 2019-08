Torra: «El moment ens obliga a deixar les disputes a un costat»

l president de la Generalitat, Quim Torra, ha apel·lat aquest dijous a acabar amb les disputes i diferències entre partits i formacions independentistes per poder afrontar la tardor i la sentència del judici de l'1-O de la manera més unitària possible. Ho fa en un article que publica a El Punt Avui, on assegura que "ara torna a haver-hi davant un moment que obliga a deixar les disputes a un costat". "No és el moment de tornar a competir entre nosaltres, sinó de cooperar a favor de tots. És el moment de teixir l'única resposta possible a les sentències del judici polític contra els nostres companys i companyes i el dret d'autodeterminació de Catalunya: l'entesa de totes les forces independentistes per avançar plegats en el tram final cap a la independència de Catalunya".

En aquest mateix article, el president recorda que personalment no té cap intenció d'acatar cap condemna que sigui dictada arran del judici de l'1-O. "No estava ni estic disposat a acceptar unes sentències del Tribunal Suprem que no siguin d'absolució. Si ens prohibeixen un dret, la nostra obligació és tornar-lo a exercir. Si ens neguen la llibertat d'expressió, ens continuarem expressant. I si ens impedeixen d'autodeterminar-nos, ho tornarem a fer", afirma, tot afegint que "és exercint-los que els drets es fan realitat".

I és que Torra és conscient que, passat l'estiu, les sentències poden posar a prova el futur de la unitat independentista. "Venen uns mesos que tornaran a demanar el millor de tots nosaltres. I segons quina resposta sapiguem donar als mesos que vindran, Catalunya en sortirà enfortida i més lliure, o debilitada i dividida. És per això que amb els partits independentistes i les entitats compromeses amb la llibertat de Catalunya ens hem posat a treballar per tenir una resposta compartida i a l'altura del moment", explica, detallant que ell s'ha estat reunint amb tots els actors del sobiranisme a la recerca d'aquesta resposta unitària.

Tot i això, no s'estalvia la defensa de la postura de JxCat en tombar els pressupostos del govern espanyol que va acabar en eleccions o el 'no' a la investidura de Pedro Sánchez, encara que siguin decisions que no ha compartit tot l'independentisme polític. "He defensat sempre una actuació coherent amb la defensa del dret d'autodeterminació, que, en conseqüència, impedia tramitar el pressupost del govern espanyol, i que ens feia dir que no la setmana passada a la investidura d'un Pedro Sánchez perquè es va tancar a parlar de diàleg per a una solució política al conflicte", comenta a l'article.