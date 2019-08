Ataquen la seu de Pimec amb cops de martell i pintades de suport als manters

Uns encaputxats han atacat aquest divendres a la matinada la seu de la patronal Pimec amb cops de martell i pintades de 'Más manteros, menos maderos' i 'Solidaritat amb manters' després que aquesta setmana el col·lectiu fos desallotjat de la zona portuària. L'atac ha causat alguns desperfectes a les portes d'accés a l'edifici. En un comunicat, la patronal ha assenyalat que "sempre ha defensat la venda legal vetllant pels interessos del sector del comerç" i ha lamentat que "s'intenti vincular l'entitat amb un col·lectiu concret". En aquest sentit, ha assegurat que Pimec és una "entitat compromesa amb la integració" i ha reiterat la seva defensa als "interessos econòmics de tots els seus socis".

A banda de la mateixa Pimec, l'atac també ha estat condemnat pel primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha afirmat que "la violència mai serà el camí per aconseguir res" i per Junts per Catalunya, que ha culpat l'alcaldessa, Ada Colau, per la "desídia i inacció" durant els quatre anys de l'anterior mandat en relació al top manta.

De la seva banda, l'agrupació de comerciants, hostalers i restauradors Barcelona Comerç també ha fet pública a través d'un comunicat la "més ferma condemna" a "l'atac vandàlic", a l'hora que ha agraït l'operatiu policial a les zones portuàries que "ha permès recuperar l'espai públic" en aquestes àrees de la ciutat.