Mor un home de 45 anys a la platja de Cadaqués

Un home de nacionalitat francesa de 45 anys ha mort aquest migdia a la platja Llané Petit de Cadaqués. Segons informa Protecció Civil i d'acord amb diversos testimonis, la víctima estava fent pàdel surf quan de sobte ha caigut a l'aigua. Diverses persones han portat l'home a una plataforma flotant propera i un metge que es trobava a la zona l'ha intentat reanimar. S'hi han afegit una ambulància bàsica i una d'avançada del SEM després d'haver rebut cinc avisos a un quart de dotze al telèfon d'emergències, però no l'han pogut reanimar. També hi ha intervingut els Mossos d'Esquadra, la Policia Local, una dotació de Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Civil. La platja on ha mort l'home no disposa de servei de vigilància ni socorrisme específic.