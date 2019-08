Open Arms reclama un port segur «urgent i prioritari» per portar 121 migrants

L'ONG catalana Proactiva Open Arms considera "urgent i prioritari" tenir un port segur per poder portar els 121 migrants que han rescatat al Mediterrani, ha informat l'organització en un tuit aquest diumenge.





Primer domingo de agosto #OpenArms

Una noche más a bordo y seguimos sin autorización para desembarcar a las 121 personas que rescatamos #Med

Sus historias de vida son devastadoras. Nadie debería pasar eso.

Es urgente y prioritario tener un puerto seguro. pic.twitter.com/ZyttfOntC1 — Open Arms (@openarms_fund) August 4, 2019

"Una nit més a bord i seguim sense autorització per desembarcar les 121 persones que rescatem", ha lamentat l'ONG, que ha afirmat que les seves històries de vida són devastadores.L'embarcació va rescatar el dijous 55 persones i, un dia després, va rescatar 69 persones "amb signes inequívocs de violència" soferta a Líbia, entre les quals hi havia dues dones embarassades que van ser evacuades per la Guàrdia Costanera italiana aquest dissabte.La Generalitat Valenciana es va posar aquest dissabte a la disposició del Govern perquè, "en funció del que més convingui a tots", el port de València aculli el vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms, va recordar que la competència en política migratòria és de l'executiu central i va reivindicar que Itàlia assumís la seva responsabilitat.A més, l'alcalde de València, Joan Ribó, va anunciar que oferia el port de la ciutat per acollir el vaixell, perquè València és "una ciutat d'acolliment, oberta i amb un deure ètic i humà amb les persones que arrisquen les seves vides fugint del terror, la guerra o la misèria".El vaixell 'Akan Kurdi' de l'ONG alemanya Sea Eye ha rebut aquest diumenge l'autorització de Malta per desembarcar 40 persones a aquest país, després de quatre dies d'espera.