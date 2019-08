Arxivat l'expedient a un guàrdia civil que va qualificar de «feixistes» i «escòria» els independentistes

La Guàrdia Civil ha arxivat l'expedient que havia obert al guàrdia civil canari Luis Corujo per haver fet diverses piulades en què qualificava de "feixistes" i "escòria" els independentistes. L'associació professional Unió de Guàrdies Civils exposa en un comunicat que gràcies a la feina dels seus serveis jurídics s'ha dictaminat que l'agent ha estat eximit de responsabilitat. El desembre del 2018 el diputat d'ERC Gabriel Rufián va citar unes piulades d'aquest agent demanant al Ministeri de l'Interior "controlar una mica" Corujo. Posteriorment el senador de Bildu Jon Iñarritu va interpel·lar el govern espanyol sobre aquesta qüestió, indicant que les piulades vulneraven la neutralitat a què estan obligats els guàrdies civils.



Després de les manifestacions de Rufián i Iñarritu la Guàrdia Civil li va obrir un expedient disciplinari per una possible falta greu que finalment ha estat desestimat. A l'associació, a la qual l'agent està afiliat, li ha servit esgrimir que "el deure de neutralitat és imprescindible només estant de servei".



L'entitat considera que els guàrdies civils "també" tenen "dret a la llibertat d'expressió, sense excepció". En el comunicat afirmen que si la intenció dels polítics d'ERC i Bildu era provocar por a expressar-se apunta que "han aconseguit l'efecte contrari" perquè indiquen que tant la Guàrdia Civil com l'associació "i gran part de la societat" s'hi han expressat en contra.



Rufián i el mateix agent han reaccionat així a la notícia a través de Twitter:





Sr @gabrielrufian no se sienta usted mal por que aquí el único victorioso es el derecho a la #libertadDeExpresion y #LibertadDePensamiento que seguro que usted apoya en todo momento. Un saludo. https://t.co/1sfQHuMdfh — Luis Corujo (@lcorujos) August 5, 2019