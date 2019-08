La CUP rebutja unes eleccions com a resposta a la sentència

La CUP rebutja que una convocatòria d'eleccions al Parlament pugui ser la resposta a la sentència de l'1-O i preveu que els catalans puguin anar a les urnes la primavera del 2020. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la membre del secretariat nacional de la CUP Eulàlia Reguant ha explicat que si la sentència és a la tardor, no creuen que uns comicis puguin aportar res en concret com a reacció, però considera que, tal com va la legislatura, pot ser que arribin a la primavera. Reguant ha negat que la seva formació pugui arribar a entrar en un govern de concentració pel "simple fet de la sentència", però sí que podria fer-ho si es posa sobre la taula "l'avenç en l'exercici efectiu de l'autodeterminació" i es deixa de banda "el simbolisme". D'altra banda, els anticapitalistes han reclamat a l'executiu de Torra un gir de 180 graus en les seves polítiques per a poder donar suport als pressupostos de l'any vinent.

Després que les bases de la CUP ratifiquessin la ponència estratègica 'Combatem la resignació, preparem-nos per tornar-hi', Reguant ha explicat que reflexionen com ha de ser una candidatura anticapitalista i independentista en unes previsibles eleccions catalanes en els pròxims mesos. La membre del secretariat nacional ha detallat que és en aquest punt en què es plantegen si aquesta candidatura podria entrar al Govern, només en cas que es facin avanços en l'exercici efectiu de l'autodeterminació i les polítiques socials. "No ens plantegem entrar en un govern com el d'ara", ha carregat Reguant.

L'exdiputada ha assenyalat que intentaran estendre la mà al Govern perquè canviï les seves polítiques. En aquest sentit, ha explicat que es poden pensar aprovar els pressupostos si hi ha un canvi en les polítiques socials i portin "fins al límit" les competències que "mai ningú ha volgut portar". Ha posat d'exemple la llei contra l'homofòbia, aprovada el 2014 i encara sense reglament, o "l'operació estètica" de la regulació del preu del lloguer.

El document que han aprovat les bases de la CUP inclou la possibilitat que els diputats puguin repetir en el càrrec dos mandats, i no un. Reguant ha rebutjat que aquesta idea estigui pensada per cap persona en concret, com David Fernández. Sobre la possibilitat que ella mateixa es posés al capdavant de la CUP, Reguant ha dit que no s'ho ha plantejat fins ara.