Detenen cinc persones a Catalunya per compartir pornografia infantil a una xarxa social

Detenen cinc persones a Catalunya per compartir pornografia infantil a una xarxa social

La policia espanyola ha detingut 24 persones i n'ha investigat 9 més en diverses localitats de l'Estat per compartir pornografia infantil a través d'una xarxa social. Quatre dels detinguts han estat a la província de Barcelona i un a Lleida. Un dels detinguts a Barcelona, de 61 anys i ciutadà mexicà, es feia passar per una nena perquè pedòfils de tot el món li enviessin imatges de pornografia infantil. També a Barcelona va ser arrestat un home de 47 anys que, a més de la xarxa social, utilitzava una aplicació de missatgeria instantània per intercanviar material pedòfil amb persones de la seva confiança. El detingut a Lleida és un home de 66 anys, taxista de professió. Quatre dels detinguts eren menors d'edat en el moment de la detenció i el més jove tenia 14 anys.

La resta de detencions han estat a Alacant (1); Astúries (4); Badajoz (1); Cantàbria (1); Castelló (1); Còrdova (1); Granada (1); Madrid (6); Màlaga (1); Navarra (1) i Salamanca (1). A Alacant, la policia espanyola va detenir un home de 28 anys que tenia milers d'arxius de contingut pedòfil classificats segons el que es veia en les imatges i creava la seva pròpia pornografia infantil inserint en les imatges les cares de familiars seus, també menors d'edat.

Entre els detinguts a Astúries, hi ha una dona de nacionalitat colombiana de 39 anys que havia intercanviat material pedòfil amb ajuda del seu fill, de 19 anys i també arrestat, que li donava suport informàtic pels pocs coneixements que tenia ella en aquest àmbit. A Badajoz la policia espanyola ha detingut un estudiant de 18 anys que accedia a grups tancats de pedòfils, amb estrictes mesures de seguretat, per evitar que la policia els pogués detectar. A Madrid, els policies van arrestar dues vegades un dels investigats, ja que, després de la primera detenció, va crear nous perfils a la xarxa social per continuar compartint el material.

Durant l'operació s'ha intervingut una ingent quantitat de material informàtic de contingut pedòfil: milers d'arxius, vídeos i fotografies de menors que eren víctimes d'abusos sexuals. S'han decomissat 7 tauletes; 6 discs durs externs i 13 interns; 33 telèfons mòbils, 12 memòries USB; 11 targetes de memòria i 14 ordinadors portàtils. La col·laboració de la policia amb la xarxa social ha estat fonamental, ja que, a través de les vies de cooperació establertes, es va comunicar a la Unitat Central de Ciberdelinqüència l'existència de diverses persones que estarien intercanviant pornografia infantil.