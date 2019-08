Sánchez respon a Cuixart que «el dret d'autodeterminació no existeix» i que el diàleg només pot ser «dins la Constitució»

El candidat a la presidència del govern espanyol ha respost a la petició del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per reunir-se amb l'entitat en el marc de la ronda de contactes per encarar la investidura i li ha reiterat que el diàleg "només pot ser dins de la Constitució". Fonts de la Moncloa han assegurat just l'endemà de rebre la carta de Jordi Cuixart que el dret a l'autodeterminació –reivindicat per Cuixart a la seva missiva- "no existeix" a la Carta Magna espanyola i expliquen que només està contemplat per organismes internacionals per a casos de "països en procés de descolonització".

A la carta, el president de l'entitat els reclamava que se'ls tingués en compte en la ronda de trobades en ser "l'entitat amb més associats de l'Estat". Les mateixes fonts també han insistit que l'aspiració de Sánchez és formar un govern progressista "que no depengui de les forces independentistes".