Un sindicat dels Mossos demana revisar la vigilància a les seus judicials

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) ha qüestionat novament el dispositiu Toga, que serveix per vigilar que no atemptin contra les seus judicials, i també la seva necessitat.

Segons el sindicat, aquest ampli desplegament de «vigilància estàtica» suposa deixar el cos «sota mínims» i «atempta directament contra el sistema públic de seguretat».

Aquesta denúncia arriba després que aquest cap de setmana hi hagués aldarulls a la plaça de la Independència de Girona amb uns seguidors de l'equip de futbol de Montpeller, que venien a veure el partit contra el Girona FC. Quan la patrulla dels Mossos va arribar al lloc dels fets va demanar reforços i no hi van enviar ningú per la «manca d'efectius» del cos, tot i que hi havia una patrulla «a menys d'un minut» que vigilava la seu dels Jutjats de Girona.

El sindicat lamenta que «no es va desplaçar cap dotació policial al lloc, malgrat haver-n'hi una a menys d'un minut al lloc». Es tracta de la patrulla que estava vigilant els Jutjats de Girona en aquells moments. Els agents que es trobaven al lloc dels fets van haver de resoldre el conflicte «sense el suport» de cap altre agent i «deixant a la sort» que no resultessin ferits.

El dispositiu Toga obliga els agents a no moure's de davant de les seus judicials i, segons el sindicat, això «provoca socialment la sensació que és més important vigilar quatre portes, parets i finestres que no pas la pròpia seguretat ciutadana». Per això, el sindicat va reclamar que es revisi «la necessitat» d'aquest dispositiu i també com es posa en pràctica.

De fet, el SAP va recordar que els Mossos ja han fet altres dispositius de «vigilància intensa d'edificis i domicilis sensibles» i recorda els exemples de Prades i el Canigó. Aquests dispositius consisteixen en què una dotació policial patrulli de forma intensa al voltant de l'edifici però que en cap cas es quedi estàtica.

El sindicat considera que «avantposar la seguretat d'un edifici a la de la seguretat ciutadana és senzillament absurd». A més, assegura que «la vigilància estàtica de les seus judicials atempta directament contra el sistema públic de seguretat», ja que els pocs efectius que hi ha en el cos deixen sense reforços algunes de les actuacions policials, com, per exemple, les d'aquest cap de setmana a Girona.

El sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra ja va demanar divendres al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, que permeti a la policia catalana cancel·lar el dispositiu de vigilància 24 hores al dia de tots els jutjats de Catalunya.