Trump condemna el racisme i el supremacisme blanc als EUA

El president dels Estats Units, Donald Trump, va advocar aquest dilluns endurir les mesures de control d'armes. Paral·lelament, el mandatari va subratllar que la població «ha de condemnar el racisme, el fanatisme i el supremacisme blanc», després dels tirotejos a Texas i Ohio del cap de setmana, que van deixar 29 morts.

«El tirador d'El Paso va publicar un manifest en línia consumit per l'odi racista», va recordar Trump durant una compareixença davant la premsa. «Aquestes ideologies sinistres han de ser derrotades. L'odi no té cabuda als Estats Units», va agregar.

Així, el president va titllar «d'home retorçat» i de «monstre pervers» els autors dels tirotejos a les localitats de Dayton i El Paso.

Trump va revelar que ha ordenat al departament de Justícia «que proposi una legislació perquè aquells que cometin crims d'odi i assassinats en massa puguin ser condemnats a la pena de mort».

En aquesta línia, va argumentar la necessitat de «reformar les lleis sobre salut mental per identificar millor persones que puguin cometre actes de violència i garantir que no només rebin atenció, sinó que si és necessari estiguin confinades».

«Les malalties mentals i l'odi pressionen el gallet, no l'arma», va dir, abans de recalcar que «cal garantir que aquells considerats com un gran risc per a la seguretat pública no tinguin accés a les armes de foc».



Unió política i lluita «urgent»

«Republicans i demòcrates han demostrat que poden unir-se per actuar de forma bipartidista i fer front a aquesta plaga», va recalcar el president. Tanmateix, va assegurar que s'uneix «a tots els estatunidencs en resar per les víctimes i els seus familiars». A més, va traslladar les seves condolences al president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, per la mort de nou mexicans a l'atac a El Paso.

Per això, Trump va prometre «actuar amb determinació urgent» i va revelar que va demanar a l'FBI «que identifiqui els recursos que necessiti per investigar i acabar amb els crims d'odi i el terrorisme intern».

«Hem de reconèixer que Internet ha suposat un lloc perillós per radicalitzar, alterar i dur a terme actes dements. Hem d'il·luminar les zones fosques de la xarxa i detenir els assassinats en massa abans que comencin», va defensar.

D'aquesta forma, el mandatari va demanar actuar davant «els videojocs violents». Aquests són molt habituals entre la gent jove i ofereixen «una cultura que celebra la violència».