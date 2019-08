Un vicepresident de Societat Civil proposa prohibir que els independentistes es presentin a eleccions

El vicepresident de Societat Civil Catalana Xavier Marín, que forma part de la nova cúpula de l'entitat liderada per Fernando Sánchez Costa, ha plantejat que es prohibeixi a l'independentisme de presentar-se a les eleccions. En una entrevista amb el digital 'Vozpópuli', ha argumentat que aquesta ideologia és incompatible amb l'article 2 de la Constitució, que proclama "la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols". Per a Marín, que també és secretari d'Organització de Societat Civil Catalana, "aquest desajust cal arreglar-lo" tenint en compte que la Constitució "no es mourà". "Vostè podrà ser independentista, però no es podrà presentar a les eleccions", ha conclòs.

Marín ha proposat a PSOE, PP i Cs que promoguin "una rectificació ràpida" de la llei electoral per, ha dit, "copiar" la Constitució alemanya que, segons ha assegurat, prohibeix l'existència de partits que vulguin la independència. "Si la majoria constitucionalista té clar que Espanya no pot ser trossejada, cal prohibir els partits que criden a la ruptura", ha insistit. Ara bé, la carta magna germànica no parla específicament de partits independentistes sinó que estableix –en el seu article 21– com a inconstitucionals les formacions que "busquen soscavar o abolir l'ordre bàsic lliure i democràtic o posin en perill l'existència de la República Federal d'Alemanya".