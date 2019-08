Condemnen vuit militants d'Arran a pagar 24.000 euros per danys en la manifestació del Primer de Maig del 2016

L'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat vuit militants d'Arran, acusats de coautoria en desordres i danys durant la manifestació anticapitalista a Barcelona del Primer de Maig del 2016, a pagar 24.000 euros. La sentència els absol per desordres públics i els condemna per delicte de danys, a més de responsabilitat civil solidària. Això suposa una pena de multa de 6 euros diaris durant 10 mesos, que puja als 14.000 euros entre tots els encausats, i més de 9.000 euros de responsabilitat. En total, i sumant les despeses judicials, han de fer front a més de 24.000 euros. Arran ha denunciat l'ús de fitxers policials en aquest cas i consideren que el judici és "polític" i contra el jovent organitzat. Les defenses poden presentar recurs fins a mitjans de setembre.

En un comunicat, Arran considera que els vuit joves han estat jutjats per la seva militància política, que s'ha perseguit la dissidència política i s'ha jutjat el dret a manifestació. Pel que fa al procés judicial, denuncien que els perits dels Mossos van utilitzar termes com "sistemes informàtics per identificar persones" i "fitxers auxiliars per relacionar persones" i que la Sala no va permetre que les defenses fessin cap pregunta relacionada amb aquesta qüestió. "Es va negar el dret a defensa i no es va permetre demostrar que les identificacions a partir de fiters policials no podien admetre's", han asseverat.