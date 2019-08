Salvini amenaça de confiscar l'Open Arms si entra en aigües italianes

El ministre de l'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, ha amenaçat l'ONG catalana Open Arms que "confiscarà" el seu vaixell humanitari si entra en aigües italianes. L'embarcació espera poder desembarcar en un port segur els 121 migrants que va rescatar aquesta setmana i espera una confirmació a prop de l'illa italiana de Lampedusa. En un missatge a Twitter, Salvini ha considerat que en els sis dies que fa que navega, l'Open Arms "tenia temps de sobra d'arribar a Espanya", on "alguns alcaldes es van mostrar a favor d'acollir-los". Pel líder de la Lliga Nord, el fet de romandre a prop d'aigües italianes és "una provocació política". "Evidentment, la vida de la gent a bord no és la seva prioritat real sinó que volen, a tota costa, transferir immigrants il·legals al nostre país", s'ha queixat.

El conflicte amb l'Open Arms arriba la mateixa setmana que el Senat Italià ratifiqués el decret sobre seguretat –impulsat precisament per Salvini– que prohibeix l'entrada a aigües italianes als vaixells que portin persones rescatades al mar. És en virtut d'aquest decret que es va detenir la capitana del Sea Watch, Carola Rackete, que va entrar sense permís al port de Lampedusa amb migrants rescatats a bord. El text aprovat per la Cambra Alta aquest dilluns, però, incloïa un augment de les multes de 50.000 a un milió d'euros.

Mentrestant, l'ONG segueix esperant que algun dels Estats europeus s'ofereixi a acollir el vaixell davant la negativa d'Itàlia i Malta. El govern espanyol tampoc ha ofert cap dels seus ports ni ha formalitzat cap petició a la Comissió Europea per agilitzar l'acolliment dels migrants. En un tuit han lamentat que després de sis dies encara no tinguin cap resposta dels països europeus: "No reconeixem aquesta Europa, ni aquests Estats covards, ni la seva política buida".