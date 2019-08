El Govern reclama «permisos de treball temporals» per als immigrants

«No aboquis la gent a l'ajuda social i l'economia submergida, deixa que es guanyin la vida, emet permisos de treball temporals com fa per exemple el Regne Unit».

Aquesta és la petició que va fer ahir a l'Estat espanyol el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, quan va ser preguntat per la situació dels manters, en una compareixença en la qual va explicar que hi ha «un increment importantíssim de les persones amb situació d'irregularitat administrativa, que també s'han de guanyar la vida».

El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania no entén que Europa «emeti 30.000 visats de treball l'any quan només l'Estat espanyol perd 200.000 actius de treball l'any». «Jo no dic que tots els actius s'hagin de cobrir amb immigració, hi ha altres aspectes que han d'ajudar a omplir el buit demogràfic, però també la immigració», va insistir.



La solució a llarg termini

Amorós assegura que «la solució de fons i a llarg termini no és» la relacionada amb la seguretat que els cossos de seguretat estan impulsant des de la setmana passada. «Que contribueixin, que ajudin a pagar impostos, això és el que desitgen», va dir.

Amorós també va considerar «incomprensible i escandalós» que Europa no aculli refugiats com els que esperen al vaixell de salvament Open Arms mentre perd 500.000 actius l'any.

Pel que fa als menors estrangers no acompanyats, Amorós va dir que estan arribant menys 'mena' que l'any passat i que Catalunya és on se n'acullen més tot i que va criticar que el Govern espanyol «no ho reconegui». Pel que fa al registre d'arribades dels menors no acompanyats a les diverses autonomies, Amorós va exposar que les dades són «de simetria inversa» perquè «algunes amb moltes entrades tenen pocs menors acollits».

Amorós va explicar que el 2018 van arribar uns 140.000 ciutadans estrangers i en van marxar uns 60.000, fet que indica un creixement positiu d'unes 80.000 persones, que significa «un canvi de tendència».

Davant aquest fet, Amorós va reclamar polítiques «realistes» perquè considera que no s'estan «aprofitant actius», sinó que s'estan «enviant a l'ajuda social i a la competència deslleial persones que podrien treballar al mercat laboral i que a més busquen feines rebutjades pels autòctons».



Open Arms

Pel que fa a la situació dels nàufrags que resten al vaixell de salvament Open Arms esperant un port, Amorós va dir que «està molt bé» que s'ofereixin els governs per acollir els immigrants, però «no hauríem d'estar ni cinc segons discutint el que és dret marítim i dret humanitari».

Amorós considera que «el que ha fet Open Arms és contribuir a l'obligació de qualsevol embarcació que veu una altra embarcació que està naufragant».

El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania va criticar l'existència d'un debat sobre l'actuació dels vaixells de salvament. «S'imaginen que fossin ciutadans de Catalunya o qualsevol nacionalitat europea? Em sembla escandalós que hi hagi un debat sobre això», va afirmar Amorós.