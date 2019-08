El govern espanyol diu que l'Open Arms ha d'anar al «port segur» més proper

El govern espanyol continua sense fer passes per obrir algun port i acollir el vaixell de la ONG Open Arms que fa una setmana que navega al Mediterrani amb 121 persones a bord. La ministra portaveu en funcions, Isabel Celáa, ha dit que el que ha de fer el capità del buc és conduir-lo al port segur més proper, sense valorar que Itàlia i Malta continuen negant-li l'entrada. Celáa s'ha limitat a dir que "òbviament" els ports els han de rebre perquè és un cas d'un vaixell que navega amb tripulació en "estat de risc". "No entraré a dir si aquests països compleixen o no la legislació", ha afegit. La portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez insisteix que Espanya compleix amb la seva obligació i fa rescats "a diari" i que acollint l'any passat l'Aquàrius va fer que la UE se sentís "com a pròpia" la política migratòria. Ara bé, diu que no es pot donar la imatge que Espanya sigui "l'única que salva vides".

D'altra banda, Celáa ha dit que no han rebut cap missatge del ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, que ha assegurat haver escrit al govern espanyol per demanar-li que es faci càrrec de l'Open Arms i li ofereixi atracar.