Montesinos tanca la porta del PP a l'abstenció per investir Sánchez

El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha refusat la possibilitat que el seu partit s'abstingui en un nou intent d'investidura del candidat socialista Pedro Sánchez passat l'estiu. "No facilitarem sota cap concepte la investidura de Sánchez ni la de cap dirigent del PSOE", ha sentenciat Montesinos aquest dissabte durant la inauguració de l'Escola d'estiu de les Noves Generacions del PP a Màlaga. Montesinos ha retret al líder socialista que busqui el suport dels partits independentistes "que van fer intentar esmicolar la constitució i l'estatut d'autonomia" i li ha llençat un desafiament: "Estarà el PSOE disposat a abstenir-se davant d'un govern constitucionalista, reformista, liderat per Pablo Casado en el cas que Sánchez no aconsegueixi el suport necessari?".