Reobren la carretera d'accés a Andorra des de la Seu d'Urgell amb pas exclusiu per als cotxes

Aquest dissabte poc després de les dotze del migdia ha quedat reoberta la carretera d'accés a Andorra des de la Seu d'Urgell, la CG-1, després d'estabilitzar l'esllavissada que a primera hora ha bloquejat el trànsit a l'altura del centre comercial Punt de Trobada. Els cossos de seguretat i d'emergències han habilitat un carril per sentit a través del carrer posterior al centre comercial per tal que els cotxes puguin accedir i sortir del país pirenaic. A mitjans de setmana, la previsió és habilitar un doble carril per sentit –també provisionals- per permetre el pas de vehicles pesants, que mentrestant hauran d'utilitzar la carretera del Pas de la Casa. Des del govern andorrà assenyalen que l'esllavissada s'hauria produït per causes accidentals sumades a obres del manteniment dels ancoratges de la muntanya.