Aragonès donarà compte al Parlament de les retallades la setmana vinent

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, compareixerà la setmana vinent al Parlament per donar compte dels ajustos a les conselleries i una retallada del 6% a les empreses públiques acordats a principis d'agost.

Els comuns i la CUP van retirar ahir la sol·licitud registrada dilluns perquè Aragonès donés explicacions a la Diputació Permanent per una qüestió de temps i van registrar-la a la Comissió d'Economia. Els dos grups van fer-ho amb el compromís que la compareixença es farà en comissió la setmana vinent. El Parlament la prepara perquè se celebri entre dimecres i dijous.

La sol·licitud de CatECP i la CUP es va presentar dilluns, i ahir la mesa de la Diputació Permanent havia de resoldre-la, ja que avui és el darrer dia que es pot convocar en aquest organisme, l'encarregat de les funcions de la cambra catalana quan és tancada.

Tenint en compte que s'hauria hagut de convocar amb 24 hores d'antelació, aquesta opció era complicada. Finalment, els comuns i la CUP van retirar la proposta i van registrar-ne una altra a la Comissió d'Economia, amb el compromís previ dels membres de la mesa que es pugui fer efectiva la setmana vinent i mantenir així el criteri «d'urgència» que reclamaven els grups.



Asfíxia

Aragonès va assegurar ahir en una piulada que està disposat a explicar «les conseqüències de l'asfíxia econòmica del Govern espanyol contra Catalunya». El departament d'Economia va ordenar a les conselleries una contenció de la despesa exceptuant les partides de personal, els serveis bàsics com per exemple l'educació, l'atenció primària de salut, les polítiques d'atenció a la immigració i les famílies, i les inversions que ja estaven compromeses.

Ciutadans, per la seva banda, espera que el vicepresident i el conseller d'Economia, Pere Aragonès, comparegui al Parlament per explicar la retallada de despesa pública i li demana que no ho atribueixi a «l'etern Madrid ens roba». El diputat Nacho Martín Blanco va afirmar ahir que el discurs del titular d'Economia és el paradigma d'un discurs «populista» i va carregar contra ell per «negligència en la gestió de la despesa». «Seria bo que digués que està disposat a explicar la retallada i no a dir sempre que és culpa de Madrid», va remarcar Martín Blanco, que va admetre que la responsabilitat per aquest ajustament pot ser «compartida» amb el Govern espanyol.

Segons Martín Blanco, Catalunya «té les llistes d'espera i de dependència més llargues d'Espanya i més nens estudiant en barracons» i, per tant, creu que «alguna responsabilitat deu tenir» el Govern. D'altra banda, ha considerat que la seva forma de governar és «molt irresponsable». Tot i reconèixer les mancances per part del Govern espanyol, Martín Blanco va recriminar que el Govern deixi buida la cadira per debatre sobre el nou sistema de finançament de les comunitats autònomes.